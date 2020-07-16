Грузино-российская представительница смешанных единоборств Лиана Джоджуа по прозвищу Волчица одержала эффектную победу в поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в рамках турнира, проходящего на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ее бой в наилегчайшем весе против румынки Дианы «Принцессы-воина» Белбиты состоялся в ночь на четверг и завершился в первом раунде победой болевым приемом.

Победительнице удалось провести армбар — болевой прием на руку. Позиция Белбиты в партере была настолько безнадежной, что она даже не смогла постучать по настилу, сигнализируя о сдаче.

Румынке пришлось терпеть боль и кричать, пока рефери не зафиксировал первую победу Джоджуа в UFC.

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После поединка Волчица призналась, что слышала хруст руки соперницы. «Это было дико, потому что я почувствовала, как сломала ей руку», — сказала Джоджуа в интервью UFC Russia.

25-летняя москвичка Лиана Джоджуа впервые добилась победы в UFC, где официально представляет свою родную Грузию. Всего на ее счету восемь побед и три поражения в смешанных единоборствах. В активе 24-летней Белбиты 13 побед и шесть поражений.

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби прошел второй турнир из четырех запланированных. В первом турнире в минувшие выходные Александер Волкановски защитил пояс в полулегком весе, победив Макса Холлоуэя, а россиянин Петр Ян стал чемпионом в легчайшем весе, победив Жозе Альдо.