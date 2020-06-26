В склеп на четыре месяца превратилась квартира на юге Москвы, где проживали две нелюдимые пенсионерки — мать и дочь. Они умерли примерно в одно и то же время.

Как стало известно «», в «двушке» на пятом этаже многоэтажки на Кавказском бульваре обитали две дамы почтенного возраста — Зинаида Константиновна, которой в сентябре стукнуло бы 89 лет, и ее дочь Мария Сергеевна 1963 года рождения. Они жили на пенсию, обслуживали себя самостоятельно и были ничем не примечательны для соседей. 18 июня сосед пенсионерок почувствовал в тамбуре неприятный запах. Амбре было довольно слабым, потому мужчина подумал, что старушки не вынесли мусорное ведро. Спустя два дня в тамбуре стало разить сильнее. Из ОМВД Царицыно по заявке жильцов прислали опытных оперативников, которые обнюхали подозрительную квартиру на предмет трупного запаха. Но вскрывать дверь в тот день почему-то не стали. 25 июня запах достиг апогея. 65-летняя соседка не выдержала зловония и к вечеру набрала 02. На этот раз хлипкую дверь выбили. Опасения подтвердились — в жилище разлагались трупы хозяек. По приблизительным оценкам, этот процесс длился 3-4 месяца. Можно предположить, что в феврале первой из жизни ушла Зинаида Константиновна, а следом ее дочь.