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Москвичи старше 65 лет и люди, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим с четверга до 14 апреля.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что с 26 марта по 14 апреля 2020 года москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, а именно сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим.

Тем, кто работает, рекомендуется не ходить на работу. Исключение — только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также для работников здравоохранения. К ним домашний режим может не применяться.

Остальных пожилых или страдающих хроническими заболеваниями сотрудников работодатели обязаны перевести в режим удаленной работы, либо предоставить им оплачиваемый отпуск или отправить на больничный. Чтобы получить больничный лист, следует позвонить по телефону 8-495-870-45-09, и его доставят на дом.

Также пожилым и хронически больным людям следуют воздержаться от посещения любых общественных мест. Выходить в магазин или аптеку можно только в случае необходимости. Если есть возможность, самое лучшее — поехать на дачу, тем более, погода в ближайшие дни обещает быть теплой.

Не нужно покидать квартиру или дачу для оплаты квитанций услуг ЖКХ, временно отменено взимание пеней и штрафов за просрочку. Операторам связи поручено не отключать телефоны и интернет при нулевом или отрицательном балансе у пожилых и хронически больных москвичей, находящихся на домашнем режиме.

В случае необходимости доставки продуктов, лекарств и решения других бытовых проблем пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09. На помощь им придут социальные работники и волонтеры. По этому же телефону можно заказать доставку на дом бесплатных и льготных лекарств и медицинских изделий.

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