Жители Москвы теперь смогут проверить, привязана ли карта «Тройка» к цифровому пропуску на транспортном портале города. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

«Теперь на едином транспортном портале можно проверить, привязана ли ваша «Тройка» к цифровому пропуску. Нужно только ввести номер карты. Если у вас возникнут вопросы или проблемы, звоните в наш контакт-центр +7 (495) 539-54-54 или по короткому номеру 3210 (с мобильных)», ― говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. Ими воспользовались десятки тысяч жителей Москвы.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 20 апреля в России общее число заболевших достигло 47 121 человека, умерли 405 пациентов, выздоровели ― 3446.

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