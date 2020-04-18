Московские власти предоставят бесплатные лекарства жителям города с симптомами ОРВИ. Об этом в субботу, 18 апреля, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ», — написал он в своем блоге.

Собянин отметил, что, по мнению врачей, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, — очень высока, поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.

16 апреля власти Москвы объявили, что все случаи ОРВИ будут рассматриваться как подозрение на коронавирус. Пациентам будут выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней. В случае нарушения карантина горожанам грозит штраф.

По данным оперштаба на 17 апреля, в Москве за сутки зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в городе на сегодняшний день выявлено 18 105 случаев инфицирования.

В России общее число заболевших достигло 32 008 человек, умерли 273 пациента, выздоровели 2590.

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