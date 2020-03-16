Почти половина жителей столицы (45%) считает, что в Москве есть все возможности создания бизнеса с нуля. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте центра в понедельник, 16 марта.

Возможность открыть малый бизнес в ближайшие три года рассматривает каждый пятый житель Москвы (22%), при этом почти в два раза чаще об этом заявляет молодежь.

Более половины (52%) москвичей считают карьеру предпринимателя «скорее престижной».

«Наиболее привлекательной чертой предпринимательской деятельности респонденты называют независимость, работу на себя (57%). Также отмечается возможность заниматься любимым делом (48%), гибкая нагрузка и свободный график (39%), высокий доход (28%)», — говорят результаты опроса.

О том, что легко могли бы начать свое дело, заявила треть респондентов (31%). В наличии у себя требуемых опыта и знаний уверены 41% опрошенных.

«Каждый пятый участник опроса (18%) говорит, что обладает всеми возможностями, чтобы открыть свой бизнес в ближайшие шесть месяцев. Страх потерпеть неудачу называют как причину для отказа от открытия своего дела 44%», — признались респонденты.

Опрос проводился 12–16 декабря прошлого года. В нем приняли участие 1,2 тыс. жителей Москвы в возрасте от 18 лет (из выборки исключались действующие предприниматели). Метод опроса — телефонное интервью.

В феврале москвичи рассказали об отношению к питанию в столичных школах. Выяснилось, что большинство родителей довольны качеством еды.