Несмотря на коронавирус, московские пары продолжают заключать браки, рассказали «Известиям» в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы в четверг, 19 марта.

«В ближайшие пятницу и субботу в столице планируют пожениться около 700 пар. Это меньше обычного, так как сейчас идет Великий Пост и количество браков в этот период традиционно уменьшается», — отметили в учреждении.

Однако тенденции масштабной отмены браков не наблюдается. Более 6,2 тыс. пар молодоженов выбрали для заключения брака февраль из-за большого количества красивых дат, а также Дня всех влюбленных.

Несмотря на то, что зимнее время не так популярно у пар для регистрации брака, как летнее, в 2020 году было зарегистрировано самое большое количество браков в феврале за последние пять лет, добавили в управлении.

Московские ЗАГСы продолжают работать в обычном режиме с 9:00 до 18:00 со вторника по субботу.

Исключение составляют Дворцы бракосочетания №3 и №1, которые открыты ежедневно. Кроме того, последний дополнительно работает всю ночь с субботы на воскресенье.

На данный момент особых распоряжений по изменению режима работы новых площадок, где запланированы торжественные

церемонии 20 и 21 марта, не поступало, отметили в пресс-службе.

Тем не менее, ЗАГСы Москвы просят граждан, планирующих регистрацию брака, воздержаться от большого количества гостей при проведении церемонии.

Также в целях безопасности ЗАГСы советуют гражданам, недавно вернувшихся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и находящихся в самоизоляции, перенести торжество на другую дату, если с момента возвращения из-за границы не прошли еще 14 дней.

Ранее 19 марта в Роспотребнадзоре сообщили, что домашний карантин подразумевает запрет выходить из дома даже в магазин или для того, чтобы выбросить мусор. Мусор предлагается плотно упаковать и выставить за пределы квартиры. Попросить его выбросить можно друзей или соседей.

В идеале нужно находиться в отдельной комнате, пользоваться отдельной посудой и индивидуальными средствами гигиены, чтобы не заразить родственников. Последние также должны 14 дней провести в изоляции.

Роспотребнадзор призвал приобретать продукты и необходимые товары онлайн или с помощью волонтеров. Важно не контактировать с большим числом людей и носить защитные маски, чтобы не распространять инфекцию.