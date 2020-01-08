Жители Москвы принесли белые и красные розы к посольствам Украины и Ирана в знак скорби после крушения самолета «Международных авиалиний Украины» в Тегеране, передает ТАСС 8 января.

Напротив здания посольства Украины в России в Леонтьевском переулке лежат несколько букетов цветов, перетянутые черными лентами.

«Когда гибнут мирные люди, это общая беда», — сказал один из собеседников агентства.

Цветы также появились у посольства Ирана в РФ на Покровском бульваре, их приносят жители Москвы и иранцы, проживающие в городе. Кроме того, люди приносили туда цветы в знак скорби после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке.

Boeing 737 рухнул через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В результате погибли девять членов экипажа и 167 пассажиров.

Президент России Владимир Путин направил телеграммы президенту Ирана Хасану Роухани и президенту Украины Владимиру Зеленскому, в которых он выразил соболезнования в связи с гибелью граждан этих стран при крушении самолета.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями председателю Собрания Исламского совета Ирана Али Ардаширу Лардижани.