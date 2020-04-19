Москвичей ошибочно уведомили об автоматическом аннулировании ранее истекших однодневных электронных пропусков, введенных для передвижения по городу на фоне пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 19 апреля, сообщил департамент информационных технологий (ДИТ) столицы.

«Сегодня некоторые владельцы разовых цифровых пропусков получили письма об аннулировании пропусков с истекшим сроком действия. Аннулирование таких пропусков происходит в системе автоматически. Владельцам ряда разовых пропусков с истекшим сроком действия сегодня пришло ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН», — говорится в сообщении пресс-службы департамента.

Там добавили, что все граждане, получившие сообщения с ошибкой, получат письма с извинениями. Также в ДИТ напомнили о возможности проверки актуальности статуса своего пропуска на сайте nedoma.mos.ru.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Москве ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. Пешеходам пропуска пока не нужны. Для передвижения по городу необходим документ, где указан адрес проживания гражданина. С 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте. Получить пропуск можно через mos.ru, а также позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков. С 22 апреля для проезда в общественном транспорте в Москве можно будет использовать только карты «Тройка», «Стрелка», месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в других регионах страны. До 1 мая гражданам разрешается выходить из дома только в случаях острой необходимости: при обращении к врачу, походе в магазин или аптеку и для выгула домашних животных (не более 100 м от дома).

За нарушение данных мер в городе положены штрафы. Так, за несоблюдение режима самоизоляции граждан могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. рублей. Однако, согласно поправкам в КоАП, люди, чьи действия во время карантина несут опасность для остальных, могут заплатить от 15 тыс. до 40 тыс. рублей.

По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 2391 человек. За последние сутки в Москве от коронавируса скончались 28 человек. Таким образом, число жертв COVID-19 в столице возросло до 204.

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