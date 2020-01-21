На портале "Активный гражданин" в ноябре — декабре прошлого года провели голосование, в ходе которого москвичи могли высказать свое мнение о проекте. В голосовании приняли участие 203 090 человек, из которых определенный ответ дали 151 688 человек.

Остальные затруднились ответить либо полагают, что решение должны принимать специалисты. Из числа давших определенный ответ 122 756 человек, или 80,9 процента, считают, что "школы старшеклассников" помогут выпускникам лучше подготовиться к учебе в вузах.

За начало учебы в «школах старшеклассников» с 8 класса высказались 36 процентов, с 9 класса — 26,5 процента, с 10 класса — 15,9 процента, с 11 класса — 2,4 процента. Остальные затруднились ответить либо полагают, что решение должны принимать специалисты. Результаты голосования будут учтены правительством Москвы при реализации проекта «Школа старшеклассников».

Реализация проекта "Школа старшеклассников" предусматривает создание современной образовательной среды, предназначенной для обучения учащихся старших классов.

В рамках проекта в одном из корпусов школы проводится капитальный ремонт, в ходе которого традиционные школьные помещения трансформируются в учебное пространство, максимально приближенное к университетской образовательной среде.

Также в рамках проекта появятся современные лаборатории, цифровое и другое высокотехнологичное оборудование.

Учебный процесс планируют организовать по подобию работы высших учебных заведений. Будущие студенты будут посещать лекции, семинары и практикумы, причем предусматривается разделение учеников на подгруппы по направлениям предпрофессионального образования.

Обучение в "Школе старшеклассников" помогает ребятам сделать осознанный выбор будущей профессии, еще в школе получить базовые предпрофессиональные знания, более успешно сдать ЕГЭ и поступить в вуз своей мечты.

На данный момент проект "Школа старшеклассников" реализуется на базе школ № 1502, 1560 и 2097.

Ранее сообщалось, что столичным старшеклассникам предложат сдать предпрофессиональный экзамен. Все учащиеся 11-х классов могут подать заявление на участие в предпрофессиональном экзамене, который покажет, насколько школьники преуспели в выбранной профессии.

Предпрофессиональный экзамен проведут с 1 марта по 30 апреля 2020 года. Организаторы предусмотрели две части — теоретическую и практическую. Сначала школьникам предстоит ответить на вопросы проверочного задания, а потом на базе партнеров проекта решить прикладные задачи. Высокие результаты предпрофессионального экзамена гарантируют до 10 дополнительных баллов к результату ЕГЭ, что актуально для поступления.

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