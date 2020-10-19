Большинство россиян (76%), опрошенных на портале «Рамблер», высказались против введения системы QR-кодов в ресторанах, салонах красоты и непродовольственных магазинах. 15% участников решили, что это хорошая идея, поскольку людей смогут активнее информировать об угрозе заражения коронавирусом. И лишь 9% респондентов проявили безразличие к данному вопросу.

Россияне откажутся от походов в заведения, в которых будет действовать система идентификации по QR-кодам. Об этом заявили 47% участников. 42% опрошенных пока не знают, что предпримут в случае введения такой системы в столице. И лишь 11% проголосовавших готовы проходить идентификацию.

Чуть более половины опрошенных (62%) опасаются того, что большинство москвичей негативно воспримут такие нововведения. 23% участников считают, что граждане столицы быстро привыкнут к таким условиям. А 15% россиян пока не знают, какой реакции ждать от граждан Москвы.

Большинство опрошенных (87%) не считают, что введение QR-кодов — это эффективная мера борьбы с эпидемией. 9% россиян заявили, что ситуация с эпидемией улучшится, поскольку многие будут вынуждены чаще сдавать тест на коронавирус, что приведет к контролю за ситуацией. 4% проголосовавших считают, что такими темпами вирус скоро будет полностью побежден.

В исследовании приняли участие 3057 человек.