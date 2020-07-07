Первое место получило универсальное имя.

В Москве составили рейтинг самых популярных кличек для собак. В опросе поучаствовали 2000 горожан, у которых есть домашние питомцы, сообщает «Москвич Mag».

Всего в список попали 15 кличек. Первое место заняла (или занял) Боня: имя оказалось универсальным, подходящим и кобелям, и сукам. Следом идут Арчи и Буся, четвертое и пятое место делят Руни и Ричи. Также с одинаковыми результатами в рейтинг попали Джек, Сэм и Джесси. На девятом месте Умка, десятое и одиннадцатое поделили Руби и Джем, двенадцатое и тринадцатое – Стич и Босс. Замыкают рейтинг Филя и Мишель.

Кроме моды на клички, есть и мода на определенные породы. В последние годы самыми популярными были корги, джек-рассел-терьеры, шпицы и йорки. При этом, по результатам другого опроса, самой распространенной породой собак у москвичей стала обычная дворняжка. Мировую пальму лидерства удерживают золотистые ретриверы, английские и французские бульдоги.