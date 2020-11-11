Не все россияне, принявшие участие в опросе на портале «Рамблер», считают, что новые введенные меры борьбы с эпидемией коронавируса в Москве являются эффективными. Так, 58% участников и вовсе посчитали, что ни одна из принятых мер не является таковой, а 31% респондентов ответили, что, по их мнению, не все меры могут принести пользу, однако какие-то из них это сделать смогут. Лишь 11% россиян заявили, что эффективными являются все меры.

Опрос проводился с 10-11 ноября. Аналитики смогли узнать, что из нововведений пугает россиян больше всего. Так, 28% участников пугает домашний режим для школьников, 26% — возможное введение системы чек-инов (для разных заведений), 20% — дистанционная форма обучения для студентов, а также блокировка карт для них, 12% — лишение людей культурных мероприятий, 6% — закрытие детских центров и комнат, 3% — сложность в организации мероприятий с участием зрителей, 2% россиян пугает запрет на походы в кинотеатры в прежнем режиме.

Выяснилось, что 53% россиян уже привыкли к запретам. 36% участников спокойно их воспринимают. И лишь 11% опрошенных радуются таким мерам, поскольку надеются, что ситуация в будущем стабилизируется.

Среди опрошенных более половины (63%) — москвичи.

Респондентам представилась возможность оценить, насколько тщательно соблюдаются профилактические меры гражданами Москвы. Так, чуть менее половины (48%) низко оценили данную ситуацию, 42% — очень низко. 18% россиян заявили, что москвичи идеально все соблюдают.

В исследовании приняли участие 1192 человека.