Москвичи, проживающие в ЖК «Полярная 25», пожаловались на сигнал тревоги из находящегося неподалеку следственного изолятора. Он звучит ежедневно и круглосуточно, из-за чего люди лишились сна. Об этом сообщает издание Baza.

СИЗО-4 находится на Вилюйской улице в непосредственной близости от жилых домов. Москвичи написали в соцсетях, что в учреждении установили новую систему охраны, которая чересчур чутко реагирует на пролетающих мимо птиц.

«Внимание, вы находитесь на режимной территории. Оставайтесь на местах до прибытия резервных групп караула и дежурной смены. Напоминаем вам об ответственности за невыполнение законных требований сотрудников уголовно-исполнительной системы», — слышно на записи.

Застройщик, группа «ПИК», пока что не дал никаких комментариев. Дальнейшее решение ситуации с «невероятным грохотом» тоже пока остается под вопросом.