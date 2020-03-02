Родители московских школьников смогут получать push-уведомления об оценках ребенка за день и его домашних заданиях в мобильном приложении "Дневники МЭШ" системы "Московская электронная школа", сервисом также могут пользоваться сами школьники, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Родители хотят быть в курсе учебного процесса своего ребенка. Теперь благодаря push-уведомлениям в мобильном приложении «Дневник МЭШ» они могут следить за его успеваемостью в любой точке города. Это позволяет родителям вовремя реагировать, если ребенок получает, например, неудовлетворительные оценки», — приводятся на сайте слова заместителя мэра Москвы по социальным вопросам Анастасии Раковой.

Добавляется, что приложение напомнит ребенку, по каким предметам нужно подготовить домашнюю работу на завтра. Причем неважно, дал ли учитель задание в этот же день или раньше.

Система "Московская электронная школа" (МЭШ) — это целый комплекс взаимосвязанных полезных сервисов для педагогов, учащихся и их родителей: электронные дневники и журналы, система "Проход и питание", постоянная связь семей с учителями и многое другое.

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