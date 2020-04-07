Жители Москвы 53 раза с начала года видели лис в черте города. Об этом агентству городских новостей «Москва» 7 апреля сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По данным ведомства, чаще всего лисы встречаются на юге столицы. Больше всего обращений (16) в департамент поступило из ЮАО. На втором месте оказался Троицкий округ (10 обращений), на третьем — ЗАО и ЮЗАО (по семь обращений). В ведомстве заметили, что значительно меньше обращений поступает от жителей ЮВАО и «новой Москвы». Из остальных округов города обращения единичны.

В пресс-службе подчеркнули, что лисы не нападают на людей без причины. По словам специалистов, напасть может только зверь, загнанный в угол, а также если он не может скрыться, чтобы избежать контакта. Отмечается, что лисы являются переносчиками вируса бешенства не более, чем все остальные животные и птицы, особенно ведущие стайный образ жизни (собаки, кошки, голуби). Лисы же ведут одиночный образ жизни. Кроме того, пояснили в ведомстве, в столице на территориях обитания лис и других диких животных периодически проводят иммунизацию против бешенства путем прикорма. В связи с этим риск встретить бешеную лису в Москве минимален.

Вместе с тем специалисты уверены, что Москва становится комфортной средой обитания для лис, которых всё чаще встречают в пределах города. В частности, лисы могут всегда найти еду и множество естественных и искусственных убежищ для защиты в мегаполисе. Здесь они могут спрятаться от возможного преследования, отдохнуть и даже вывести потомство, пишет «Москва 24». Эксперты рекомендовали москвичам не обращать внимания на лис и не подкармливать их, поскольку это нарушает естественный уклад жизни животных.

Ранее 7 апреля сообщалось, что в Подмосковье в текущем весеннем сезоне запретили любительскую и спортивную охоту.