Начался прием работ на конкурс лучших советов по подготовке к экзаменам

В Московском центре качества образования начался прием работ на конкурс лучших советов по подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ), пишут на официальном сайте столичного мэра. Конкурс проходит в городе уже в пятый раз. В прошлом году в нем приняли участие более 2 тысяч россиян.

В текущем году организаторы конкурса рассчитывают на большую обратную связь. Впервые выделена номинация для команд учителей. Советовать могут подростки и взрослые. Все рекомендации будут рассмотрены жюри.

На официальном сайте конкурса и на сайте МЦКО можно оставить заявку на участие. Нужно заполнить специальную форму, снять видео, подготовить презентацию или написать эссе. Заявки принимаются до 17 мая включительно. Победители получат ценные призы на церемонии, которая пройдет в конце лета.

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