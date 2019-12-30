В ближайшие дни Москву ждут резкие изменения скорости и направления ветра, сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» в понедельник, 30 декабря.

«Ряд метеорологов для привлечения внимания создали такой термин — «барическая пила». Я бы предложил придумать новый термин — «анеморумбометрическая пила». Анемо — характеризует скорость ветра, румбо — направление», — отметил Вильфанд.

По его словам, в Московском регионе в ближайшие несколько дней будет сильно меняться направление и скорость ветра — до 18 м/c.

Кроме этого, изменениям будет подвержено и атмосферное давление. Уже 30 декабря оно упадет на 25 мм рт. ст., однако в течение ближайшей недели его колебания не повлияют на самочувствие.

Барическая пила — резкие колебания атмосферного давления в течение короткого срока. Явление назвали пилой, так как на графике колебания атмосферного давления выглядят как зубчики пилы.

27 декабря, синоптики спрогнозировали москвичам к 31 декабря резкие перепады давления — барическую пилу. По их данным, это погодное явление сохранится и первые дни 2020 года.