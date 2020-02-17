Экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве распространил утром в понедельник, 17 февраля, столичный главк МЧС.

Как сообщает ведомство, со ссылкой на прогноз Росгидромета, с 7.00 до 18.00 местами в Москве ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 14-19 метров в секунду.

В связи с непогодой в МЧС рекомендуют жителям столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Кроме того, в ведомстве советуют не оставлять детей без присмотра.

Ранее, 16 февраля, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что жители европейской части России в этом году заметят первые признаки весны раньше обычного.