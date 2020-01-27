Сильный снегопад ожидается в Москве и Подмосковье около 21:00 в понедельник, 27 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление и.о. директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Ожидается, что выпадет около 6 мм снега, но, поскольку он будет очень пушистым, прирост снежного покрова в среднем будет до 8 см», — рассказал он.

По прогнозам за ночь на 28 января выпадет почти 15% осадков от месячной нормы.

Особенно сильный снегопад в Москве и области ожидается с 0:00 до 6:00.

Нынешняя зима обещает стать самой теплой в истории метеорологии. Так, 21 января в Москве и Санкт-Петербурге были побиты температурные рекорды 1957 года, когда воздух в городах прогрелся до +3,3 и +4,8 градуса выше ноля соответственно.

Кроме того, синоптики предсказали большинству регионов России теплый февраль.