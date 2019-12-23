Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы рассказал о новом виде мошенничества, которое совершается от имени сотрудников Роспотребнадзора, призвав москвичей проверять все сведения о штрафах. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ТАСС.

В департаменте подчеркнули, что выявлены случаи получения почтой «постановлений о назначении административного наказания и требований об уплате административного штрафа якобы от имени руководителя территориального органа Роспотребнадзора».

«При этом постановления содержат недостоверные сведения о реквизитах для оплаты штрафов», — рассказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, при получении подобных писем, гражданам, которые никак ранее не взаимодействовали с Роспотребнадзором и не были приглашены на составление протокола об административном правонарушении, стоит «усомниться в законности и подлинности такого документа».

«В случае возникновения подобных ситуаций настоятельно рекомендуем направить информацию в управление Роспотребнадзора по Москве путем заполнения специальной электронной формы «Прием обращений граждан», размещенной на официальном сайте», — подчеркнул представитель департамента.

Он также отметил, что гражданам, подозревающим, что столкнулись с мошенничеством, обязательно стоит «обратиться в правоохранительные органы».

«Своевременно принятые меры помогут оперативно установить виновных и принять меры по привлечению их к ответственности», — заключили в пресс-службе департамента.

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