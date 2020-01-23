В четверг, 23 января, в Москве возможны гололед и сильный ветер с порывами до 17 м/с. Об этом жителей столицы предупредили в МЧС Москвы со ссылкой на Росгидромет.

Спасатели рекомендуют автомобилистам во время непогоды снижать скорость движения и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также не совершать внезапные маневры на дороге.

В ведомстве призвали не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций.

«Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра!» — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Гидрометцентра России, в Москве в четверг днем температура составит -5…-3 градуса, местами пройдет небольшой снег. Атмосферное давление установится на отметке 742 мм ртутного столба.

Накануне в столице прошел снегопад. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «Известиям», что до конца недели по ночам будет холодать до -8 градусов, однако уже в выходные в Москву придет «новая порция атлантического тепла», поэтому снежный покров не сохранится.