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Об этом сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

В то же время он напомнил, что поехать с семьей в магазин или на дачу не запрещается, однако надо понимать, что это риск заражения коронавирусом. Данчиков подчеркнул, что нет запрета на совместную поездку семьей на машине. Однако не рекомендуется ездить в машине с незнакомыми людьми.

Министр допустил, что иногда лучше воспользоваться общественным транспортом, поскольку там есть возможность соблюдать дистанцию, в отличие от тесного автомобиля.

Он добавил, что нет и запрета для родственников из разных квартир поехать вместе на дачу, однако делать это не рекомендуется.

«Нет гарантий, что этот человек не подхватил где-то эту инфекцию», — отметил он.

30 марта в Москве начал действовать режим всеобщей самоизоляции. Он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Режим не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее.

Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса.

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