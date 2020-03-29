Московские власти начали призывать граждан покинуть парки и оставаться дома по «громкой связи», сообщает «Интерфакс» в воскресенье, 29 марта.

По информации агентства, машины с громкоговорителями курсируют в центре Москвы в районе Патриарших прудов.

Ранее в этот же день мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы соблюдать безопасную дистанцию в 1,5–2 метра. Он отметил, что в любом общественном месте необходимо вести себя «как в очереди у банкомата», где считается неприличным подходить слишком близко друг к другу.

Кроме этого, Собянин рассказал, что на нерабочей неделе в период с 30 марта по 5 апреля городские власти планируют жестко отслеживать соблюдение карантина больными с легкой формой коронавируса, которые лечатся дома.

По состоянию на 29 марта количество заболевших коронавирусом в Москве превысило тысячу. Всего в России более 1,5 тыс. инфицированных.

По данным Worldometer на 29 марта, на планете зарегистрировано свыше 664,5 тыс. случаев заболевания, умерли более 30 тыс. человек, вылечились — 142 тыс.

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