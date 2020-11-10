В Москве из-за эпидемии коронавируса отменят новогодние гуляния, сообщает Telegram-канал РБК. По словам журналистов, столичные власти также «запретят» Деда Мороза и Снегурочку.

Автор сообщения ссылается на информацию сразу от двух источников в московском правительстве. По их словам, в этом году можно не ждать в столице рождественских базаров и фестивалей, ставших для Москвы традиционными.

Например, в прошлом году, вспоминают журналисты, в столице на протяжении месяца проходил фестиваль «Путешествие в Рождество». Он разместился на 40 площадках. Главные мероприятия проходили на Красной и Манежной площадях. По завершению фестиваля в январе 2020 года столичные власти отчитались, что он стал самым массовым по количеству посетителей: праздничные мероприятия посетили более 26 миллионов жителей и гостей Москвы.

Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в столице будут закрыты ночные клубы, студенты вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение, а также ограничено максимальное число зрителей в кинотеатрах. Столичный градоначальник отметил, что число заболевших COVID-19 существенно выросло, а 9 ноября был зафиксирован антирекорд за весь период пандемии — 6897 человек. Он также добавил, что растет также и число заболевших ОРВИ. Система здравоохранения уже работает на пределе, и, чтобы снизить уровень заболеваемости, с 13 ноября до 15 января вводится ряд дополнительных ограничений, пояснил мэр.