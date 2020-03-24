Соответствующий приказ обнародовал столичный департамент образования.

Больным назначается лопинавир и ритонавир в соотношении 400 и 100 миллиграммов, обильное питье и жаропонижающее при высокой температуре.

Симптомы, при которых нет необходимости в госпитализации:

температура меньше 38,5 градусов

частота дыхательных движений меньше 30

сатурация кислорода (SpO2) больше 93%

свободное дыхание

При ухудшении самочувствия пациент обязан оповестить домочадцев — для принятия решения о временном проживании в другом месте. В случае, если это невозможно, следует обратиться в Департамент труда и соцзащиты по телефону 8-495-870-45-09 для рассмотрения возможности о временном проживании в изоляционном обсерваторе.

Госпитализации подлежат:

Лица старше 65 лет

Беременные

Люди с сердечной недостаточностью

Страдающие бронхиальной астмой

Страдающие диабетом

Имеющие хроническую обструктивную болезнь лёгких

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 380 тыс. человек, умерло более 16 тыс., вылечилось около 102 тыс. В России по последним данным выявлено 495 случаев заражения.