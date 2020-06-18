Жители Москвы смогут воспользоваться различными сервисами и мобильными приложениями, чтобы узнать график сезонного отключения горячей воды. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы.

Ознакомиться со сроками отключения горячей воды можно в удобном онлайн-формате при помощи специального сервиса в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва». Для этого пользователям достаточно указать необходимый адрес.

В приложении «Госуслуги Москвы» график отключения воды размещен в каталоге услуг в разделе «Отключение горячей воды». Там же пользователи могут подписаться на уведомления, которые напомнят о предстоящем отключении за три дня. При этом можно выбрать удобный способ получения оповещений, например, push-уведомления или сообщение на электронную почту.

Также информацию об отключениях жители могут получить при помощи голосового помощника в единой справочной службе правительства Москвы, рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

2 июня сообщалось, что в Москве заработал информационный интернет-сервис с графиком отключения горячей воды для тех жителей, дома которых обслуживает Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК).

Ранее в этот день стало известно, что сезонное отключение горячей воды в Москве начнется 1 июля. При этом подчеркивалось, что срок отключения воды, который не превышает 10 дней, является обоснованным для проведения работ без потери качества и обеспечения надежности теплоэнергетической системы.

7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что в городе до 1 июля не будут отключать горячую воду в жилых домах, пока граждане находятся на самоизоляции. В обычное время плановые отключения горячей воды в Москве начинаются в мае.