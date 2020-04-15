Жителям Москвы предложили стать веб-нянями в многодетных семьях. Об этом в среду, 15 апреля, агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

«Мама будет рада и часу отдыха, который вы поможете ей выкроить. Почитайте любимые книги, поиграйте в словесные и логические игры, вместе разберитесь с уроками. Предложить свои услуги няни можно на форумах в социальных сетях», — заявили в пресс-службе ведомства.

Кроме этого, отметили в департаменте, можно стать виртуальным другом для тех, кому необходима поддержка. Общение может вестись через соцсети, электронную почту или видеосвязь. Особенно это касается пожилых людей, инвалидов, жителей домов престарелых или подопечных фонда «Старость в радость». Уточняется, что в назначенное время люди соберутся у экрана, чтобы пообщаться на интересные темы, послушать песни и стихи в исполнении волонтера, пишет «Москва 24».

14 апреля сообщалось, что для тех, кому во время самоизоляции в условиях коронавирусной инфекции COVID-19 нужна помощь или тяжело одному, на странице проекта RT «Дальше действовать будем мы» появилась геолокационная «Карта взаимопомощи».