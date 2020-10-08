В почтовых ящиках жителей Москвы появились рекламные листовки городской ритуальной службы с предложением бесплатных похорон и мест на кладбищах. Фотографиями листовок жители столицы поделились в Facebook, пишет URA.RU.

«Разнесли по ящикам», — написал один из жителей Москвы.

На листовках, которые появились в почтовых ящиках, описан порядок действий при смерти близкого человека и приведен телефон для круглосуточной консультации.

Также жителям столицы предложили заключить прижизненный договор о похоронах, организовать бесплатные похороны и бесплатно же забронировать место на открытых для захоронения кладбищах.

«Рамблер» писал, что ранее москвичей предупредили о мошеннических письмах с призывом вызвать мастера для поверки газовых счетчиков.