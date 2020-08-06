По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, 2020 год может стать для Москвы одним из самых дождливых. Об этом пишет ТАСС.

Синоптик пояснил, что в столице за семь месяцев уже выпало около 95% годовой нормы осадков.

«Все-таки еще пять месяцев впереди, а норма почти выполнена. Вполне вероятно, что этот год может стать одним из самых дождливых в столице», — подчеркнул Вильфанд.

По его словам, до этого в июле в Москве больше осадков выпадало только в 1965 году и в 2008 году.

Как сообщал «Рамблер», ранее Вильфанд отметил, что в августе на половине территории России ожидается температура выше нормы.