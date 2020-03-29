Резкое похолодание ждет жителей столицы в течение нескольких часов. Об этом в воскресенье, 29 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас очень необычная ситуация. Даже трудно поверить, что после 17 градусов ждет такое понижение температуры», — цитирует его ТАСС.

По его словам, к 21:00 мск температура воздуха похолодает до 8 градусов тепла, а в ночь на 30 марта она опустится ниже нуля, ветер резко поменяется с южного на северный.

Ранее 29 марта Вильфанд сообщал, что температура воздуха в Москве достигла рекордной за все годы наблюдений отметки в 17,4 градуса. Наблюдения ведутся 142 года, и всё это время в столице не было такой высокой температуры 29 марта. Предыдущий рекорд для этого дня был установлен в 2007 году, тогда воздух прогревался до 16,5 градуса, пишет «Газета.ру».