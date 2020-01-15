Температура, близкая к тепловому рекорду, ожидается в Москве в среду, 15 января. Об этом рассказала ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По словам синоптика, температура поднимется до +1…+3 градусов. Рекорд для этой даты — +3,1 градуса — поставлен в 1993 году, передает «РИА Новости». По области возможна температура от –2 до +3 градусов. В течение дня существенных осадков не будет, после 20:00 ожидается снег с дождем.

Ветер будет юго-западным, 4–9 м/с, с порывами до 12 м/с.

14 января синоптик Евгений Тишковец рассказал, что весна 2020 года будет теплее, чем положено по климатической норме. При этом остаток января и февраль по-прежнему будут аномально теплыми. Заморозки будут, но в основном не ниже +5 градусов. Снега выпадет до 10–15 мм в январе и не более 20 мм в феврале.