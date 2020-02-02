Низкое атмосферное давление, мокрый снег, местами переходящий в дождь, и плюсовая температура ожидается в Москве в воскресенье. Об этом говорится в сообщении центра погоды «Фобос», опубликованном на сайте «Метеовести» 2 февраля.

«Москва сегодня окажется в теплом секторе североатлантического циклона, центр которого окажется над территорией Финляндии. Его стараниями в регион придут теплые и влажные воздушные массы, делая погоду облачной, временами вызывая снег, мокрый снег, местами переходящие в дожди», — отмечается в сообщении.

Температура воздуха в столице и области составит +1…+3 градуса.

Атмосферное давление будет активно падать и достигнет 726 мм рт. ст., что существенно ниже нормы, которая составляет 747 мм рт. ст. Будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Ранее, 1 февраля, Гидрометцентр сообщил, что похолодание в столичном регионе сменится очередным потеплением 9 февраля. Он отмечал, температуры до –2…–3 градуса продержатся в Москве до 8 февраля, но на следующий день столбики термометров поднимутся до +1 градуса.