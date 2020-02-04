Москвичей во второй половине текущей недели ждет похолодание до минус 15 градусов, сообщает во вторник, 4 февраля, ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«7 февраля прогнозируется минус 10 — минус 15 ночью, днем тоже совсем не жарко: минус 7 — минус 12. Тут температура будет около нормы, а вероятно и ниже нормы», — рассказал Вильфанд агентству.

Кроме того, в ночь на 8 февраля температура может опуститься до минус 17 градусов ниже нуля, отмечает метеоролог. По его словам, похолодание задержится в столице до конца недели, а с 10 февраля будет наблюдаться повышение температуры.

3 февраля метеорологи предупредили об «арктическом вторжении» из Гренландии в Москву, которое принесет с собой заморозки с 5 февраля.