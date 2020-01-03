В последние дни новогодних праздников в Москву придет похолодание, температура опустится до -10 градусов. Об этом 3 января сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что 4 и 5 января в столице не ожидается сильных изменений погодных условий — температура будет колебаться в районе нулевой отметки, синоптики также прогнозируют небольшой снег.

В ночь на 6 января температура опустится до -6 градусов, а в ночь на 7 января — до -10.

В среду, 8 января, температура ночью составит от -3 до -8 градусов, днем ожидается от -1 до -6 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

30 декабря в Гидрометцентре пообещали, что заметный снежный покров в Москве появится к середине января. Однако в целом в этом месяце по стране ожидается «теплая аномалия», температура ниже климатической нормы прогнозируется только в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.