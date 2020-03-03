В столице ожидаются очередные рекорды тепла, рассказала в понедельник, 2 марта, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, 5 и 6 марта воздух в Москве может прогреться до +10…+12 градусов. В конце недели также будет теплее нормы – до +9…+11.

Специалист указала, что подобные температуры характерны скорее для середины апреля.

«В это время среднесуточная температура должна быть около минус 3-5 градусов,», — цитирует Позднякову РБК.

В Гидрометцентре ранее сообщили, что в четверг в Москве столбики термометров могут показать и до рекордных +13 градусов, в области – до +14.

Также в понедельник стало известно, что рекордное значение тепла установлено в Санкт-Петербурге. Воздух 2 марта прогрелся до +5,9 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в этот день в 1997 году – плюс 5,4 градуса.