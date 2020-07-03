Отзывчивость стоила жизни жителю столицы. Мужчина бросился на помощь соседу, у которого загорелась баня, и погиб от удара током.

Как стало известно «», 69-летний москвич, плотник-столяр по профессии с начала весны самоизолировался с супругой на даче в деревне Беливо Орехово-Зуевского района Подмосковья. Но в ночь со 2 на 3 июля покой дачников нарушил сосед. 75-летний одинокий мужчина решил затопить баню и сложил горящие угли в пластмассовую банку. Естественно, очень скоро строение загорелось.

Соседка владельца бани стала звать на помощь дачников. Женщина опасалась, что огонь перекинется на ее дом, и попросила жителей товарищества помочь потушить пламя. Столяр вместе с двумя друзьями кинулся на помощь. Перво-наперво они велели владельцу, кстати, электрику по профессии обесточить баню, и стали заливать ее водой из ведер. Но неожиданно для друзей столяр упал на землю и потерял сознание. Как оказалось, мужчина наступил на провод с током, который почему-то не был отключен. У несчастного остановилось сердце. Друг попытался вытащить мужчину из опасного места, но едва не погиб сам.