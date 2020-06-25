Детали жуткой семейной драмы, которая стоила карьеры полицейскому из ОМВД по столичному району Лианозово, стали известны «». Халатность стража порядка погубила москвичку — домашний тиран забил ее до смерти.

Как стало известно «», москвичка Мария ( имена изменены) осталась вдовой после 15 лет счастливого брака — ее супруг умер от болезни. Через несколько лет в кафе женщина познакомилась с приезжим из Липецка по имени Владимир. Мужчина оказался моложе Марии на 6 лет, работал слесарем в Мосводоканале. И через некоторое время переехал в двухкомнатную квартиру Марии в Северо-Восточном округе столицы. За четыре года совместной жизни мужчина несколько раз возил подругу в Липецк, в том числе чтобы познакомить с родней.

Но примерно в это же время стало известно о взрывном характере Владимира. Выяснилось, что причиной первого развода мужчины стал семейный скандал, он распускал руки.

В отношениях Марии и Владимира также было не все благополучно — женщина сетовала родным на сильную ревность сожителя. Он ревновал ее даже к своим родственникам, если те по приезду в столицу останавливались у них в гостях.

Общение Марии с подругами Владимир также не одобрял и постепенно отвадил всех от дома. Опасаясь семейных скандалов, несчастная боялась даже остаться в гостях у мамы.

Родные замечали на руках женщины синяки, но она обычно отшучивалась, мол, нежная кожа. Осенью 2019 года Мария, менеджер в частной компании, задумалась о том, чтобы расстаться с ревнивым слесарем, и 21 сентября сообщила его об этом. Но основной скандал начался в квартире под вечер. Употребивший к этому времени алкоголь Владимир начал избивать подругу.

Агрессивная ругань, угрозы убийством, шум и грохот заставили жильцов вызвать полицию. Прибывший наряд забрал буяна в околоток, а Мария осталась дома. Очевидно, обессиленная женщина решила лечь спать. Но уже через несколько часов неожиданно для несчастной ее мучитель снова оказался на пороге.

Мария попыталась укрыться от негодяя на балконе, но он выломал ручку и выбил дверь, так же, как ранее разворотил входную дверь квартиры. Ярость изувера была так сильна, что он буквально не оставил живого места на несчастной. Бил ногами с таким ожесточением, что хоронили Марию всю забинтованную.

Впрочем, это не помешало мужчине просить снисхождения у следователей, пытаясь опорочить свою гражданскую жену. Говорил про то, что она пила, а ночь накануне скандала якобы не ночевала дома.

Этим летом Бутырский суд должен определить наказание для Владимира, которого обвинили по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Также перед законом предстоит ответить дежурному дежурной части ОМВД по району Лианозово. В отношении капитана полиции было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Халатность». Оказалось, что полицейский не только отпустил тирана из участка, но и после этого не направил наряд полиции по адресу, когда поступил второй звонок от соседей пары. В это время Владимир забил несчастную женщину до смерти…