Детский рисунок за 140 млн рублей выставил на сайте бесплатных объявлений житель Москвы. По словам мужчины, он создал его в возрасте шести лет.

Запрашиваемую цену он назвал минимальной за своё неординарное творение, изображающее красноармейца на коне.

Ничего искреннее и пронзительнее в мировой живописи сделано не было. Я вложил в неё всю свою душу и весь свой детский восторг. Несомненно, она стоит дороже, — цитирует «Ридус» автора, который представился Владимиром.

Любые попытки торга художник отвергает.

При этом, по его словам, у него сохранилось немало детских работ, которые он также намерен пустить с молотка. Деньги пойдут на переезд и обустройство в другой стране. Куда именно автор намерен уехать из России, он говорить не стал.

Ранее, как писал NEWS.ru, жительница Челябинска решила выручить у нумизматов почти 8 млн рублей за банкноту тысячным номиналом. Достоинство купюры в том, что у неё так называемый красивый номер.

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