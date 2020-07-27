Москвич скончался на поминках собственного отца. У мужчины были проблемы с сердцем, к сожалению, врачи не смогли его спасти.

Как стало известно «», трагедия произошла днем 27 июля на Введенском кладбище. 51-летний Юрий Николаевич (имя изменено) приехал с близкими родственниками помянуть усопшего год назад отца. Мужчина выпил рюмку и неожиданно упал на глазах у родных. При падении он ударился головой о могилу.

— Мы тут же посадили его на скамейку и стали вызывать «скорую»,- рассказал один из очевидцев.

По словам родных, Юрий Николаевич пришел в себя на некоторое время, даже пытался самостоятельно встать. Однако вновь упал и потерял сознание. У мужчины ранее были проблемы с сердцем, несколько лет назад он уже перенес два инфаркта. Юрий Николаевич скончался до приезда медиков. У него остался трехмесячный ребенок.