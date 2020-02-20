Житель московского района Митино решился на кардинальную перепланировку. Собственник двух соседних квартир, «однушки» и «трешки», прорубил два окна в несущей бетонной стене дома. Об этом сообщается в пресс-релизе Мосжилинспекции.

Первыми на изменения фасада обратили внимание соседи мужчины. Жительница дома №14 по Пятницкому шоссе обратилась с жалобой в Мосжилинспекцию, сообщив о незаконном ремонте на 14 этаже. Ведомство неоднократно пыталось связаться с собственником недвижимости, как и другие жильцы, однако тот избегал общения, забаррикадировавшись за железной дверью. Когда жилищные инспекторы пришли к нему с проверкой, москвич отказался их впускать. Попасть к нему не смогли ни жильцы дома, ни управляющая организация.

Мосжилинспекция все же намерена попасть в квартиру, чтобы выяснить истинный масштаб перепланировки. Также мужчину обяжут восстановить первоначальный вид стены за свой счет.

Ранее житель Красноярска разделил свою квартиру на пять «гостинок», рассчитывая сдавать их в аренду. В каждом из выделенных помещений он организовал кухню, санузел, душ и кладовую. Из-за перепланировки резко возросла нагрузка на электросети, канализацию и водоснабжение в доме. Соседи пожаловались на нарушителя в администрацию района.

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