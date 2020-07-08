В Москве следователи задержали 30-летнего местного жителя. Ему предъявили обвинение в том, что он до смерти избил таксиста за отказ везти компанию нетрезвых людей.

Как говорится в сообщении старшего помощника руководителя столичного главка СК РФ Юлии Ивановой, мужчина обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть потерпевшего.

Установлено, что ночью 24 июня в Зеленоградском округе Москвы компания молодых людей добиралась до пункта назначения на такси. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент водитель отказался везти их, и один из пассажиров вышел из машины. После этого он открыл дверь водителя и сильно избил его. В итоге таксист был госпитализирован. Он впал в кому и скончался 6 июля.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения задержанному в виде ареста.