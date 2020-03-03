Москва, Казань и Санкт-Петербург возглавили рейтинг «IQ городов» среди 15 российских мегаполисов. Об этом сообщил глава Минстроя РФ Владимир Якушев.

Отмечается, что подобный список составлялся впервые. Так, наибольший индекс цифровизации городского хозяйства у Москвы — 81,19 балла из 120, следом идут Казань — 52,58 балла и Санкт-Петербург — 50,37.

Как рассказал журналистам Якушев, разработка методики и подсчет индекса велись с сентября по декабрь 2019 года. При первом подсчете «IQ городов» использовались данные о состоянии регионов и городов за 2018 год. В него включены данные о 191 российском городе.

«Именно показатели этого года станут отправной точкой индекса. Показатель, который мы посчитаем в 2020 году, покажет эффективность мероприятий, которые города реализовали в 2019 году. По сути, ключевым и самым важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году», — приводит его слова ТАСС во вторник, 3 марта.

Индекс включает в себя 47 показателей и рассчитывается по десяти направлениям. В частности, в них входят городское управление, инновации для городской среды, «умное» ЖКХ и «умный» городской транспорт.

Рейтинг станет ежегодным и будет синхронизирован с индексом городской среды. Индекс «IQ городов» разработанный Минстроем и МГУ им. Ломоносова в рамках проекта «Умный город», входит в нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

«Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности городов России, создание комфортных условий для жизни горожан, а также формирование эффективной системы управления городским хозяйством за счет внедрения передовых цифровых технологий в городскую и коммунальную инфраструктуру.

Минстрой разработал критерии для определения «IQ городов» в 2018 году. Муниципалитеты планировалось поделить на типы, для каждого из которых станут приоритетными определенные критерии: социальные связи, человеческий капитал, городская среда, территориальное планирование, мобильность и технологичность.

Динамика уровня городского IQ будет влиять на размер федеральной господдержки.