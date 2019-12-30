Москва стабильно входит в тройку крупнейших городов мира по темпу строительства автодорог. Об этом в понедельник, 31 декабря, сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

По его словам, в 2011 году Москва находилась на последнем месте в мире по обеспеченности дорожной сети среди мегаполисов.

С тех пор в столице построили 932 км автомагистралей, отметил Хуснуллин.

«Это позволило нам войти в тройку городов-мегаполисов по темпу прироста дорожной сети, обогнав по этому показателю Пекин и Нью-Йорк», — заявил заммэра в видеоролике, размещенном на его странице в Facebook.

Он также добавил, что первоочередная цель — это строительство дорог для общественного транспорта. Хуснуллин отметил, что с 2011 года в городе появилось 150 километров выделенных полос.

28 декабря Хуснуллин сообщил, что строители завершили работы над вторым участком Некрасовской линии Московского метрополитена от станции «Юго-Восточная» до «Лефортово».