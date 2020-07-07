Москва в этом году вошла в десятку лучших городов мира по категориям «человеческий капитал» и «городское планирование» в рейтинге динамично развивающихся городов Cities in Motion бизнес-школы Университета Наварры (IESE), сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник.

«В категории «человеческий капитал» города сравниваются по числу государственных и частных школ, бизнес-школ, включенных в топ-100 рейтинга Financial Times, университетов, вошедших в топ-500 рейтинга QS, иностранных студентов, количеству музеев, галерей и театров, доле населения со средним и высшим образованием, ежегодному уровню расходов на отдых и развлечения. В этой категории Москва успешно конкурирует с такими мегаполисами, как, например, Токио и Чикаго», — рассказал вице-мэр.

Он уточнил, что при этом в категории «городское планирование» российская столица за один год поднялась с 22-го на 6-е место. В категории «городское планирование» оценивается, в частности, число пунктов велопроката, показатели застройки, высотных зданий и малоэтажных зданий, среднее количество людей на одно домовладение и другое. По этой категории Москва вошла в топ-10 вместе с Лондоном, Нью-Йорком, Вашингтоном.

«Российская столица также усилила позиции в категориях социальная сплоченность, международные связи и имидж, окружающая среда», — добавил Ефимов.

«Рейтинг Cities in Motion оценивает качество жизни в 174 городах всех регионов мира. В этом году Москва заняла 87 место, опередив Дубай, Буэнос-Айрес, Джакарту, Кейптаун и другие мировые города. В топ-5 рейтинга вошли Лондон, Нью-Йорк, Париж, Токио и Рейкьявик», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По словам Пуртова, города оцениваются по девяти критериям: экономика, человеческий капитал, социальная сплоченность, окружающая среда, управление, городское планирование, международные связи и имидж, технологии, транспортная система. Рейтинг охватывает широкий спектр показателей от производительности труда до числа пользователей Twitter в городе. Он публикуется ежегодно, начиная с 2012 года, Москва впервые появилась в рейтинге в 2014 году.

«В докладе 2020 года авторы отметили недостатки методологии рейтинга применительно к оценке городов: так, для обеспечения сопоставительного анализа по всем городам по показателю «экономика совместного потребления» авторами оценивается наличие в городе сервисов Glovo или Uber и не принимаются во внимание локальные инициативы, такие как Delivery Club и Яндекс.Еда. Можно ожидать, что подход к оценке изменится в будущем, и Москве удастся увеличить позиции по данному показателю», — добавил министр.