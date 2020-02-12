Средняя стоимость аренды офисов в Москве снизилась на 36,9% по сравнению с июлем 2019 года и составила 129,6 тыс. рублей за месяц. Таким образом, в столице зафиксировано наибольшее снижение цены по сравнению с другими городами-миллионниками. Об этом говорится в сообщении портала Domofond, поступившем в распоряжение «Известий» 12 февраля.

Лидерами по снижению арендной ставки также стали Омск (на 14,7%, до 13,47 тыс. рублей), Санкт-Петербург (на 6,1%, до 40 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (на 6,1%, до 20 тыс. рублей) и Уфа (на 1,4%, до 33 тыс. рублей). Также стоимость аренды помещения снизилась в Екатеринбурге.

В Челябинске, Нижнем Новгороде и Красноярске цена аренды не изменилась.

Рост стоимости аренды помещений зафиксирован в Волгограде (на 12%, до 14 тыс. рублей), Перми (на 11,8%, до 17 тыс. рублей), Воронеже (на 9%, до 20 тыс. рублей), Самаре (на 5,3%, до 20 тыс. рублей), Новосибирске (на 5%, до 21 тыс. рублей) и Казани (на 4,5%, до 25 тыс. рублей).

Производственные помещения подешевели на 11,8%, до 50,2 тыс. рублей. Цена на них упала в Воронеже, Москве, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Волгограде, Санкт-Петербурге, Уфе, Самаре, Челябинске и Нижнем Новгороде. В Перми и Казани цена на них осталась неизменной, а в Омске, Новосибирске и Красноярске — выросла.

Торговые помещения стали дешевле на 9,1% — их средняя цена в январе 2020 года составляет 50 тыс. рублей. Сильнее всего они подешевели в Москве, Перми, Санкт-Петербурге, Воронеже, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Челябинске, Нижнем Новгороде. В Ростове-на-Дону, Омске, Казани и Волгограде торговые помещения стали дороже. В Самаре их цена не изменилась. Средняя цена на помещения свободного назначения не изменилась.

Ранее, 24 января, «Известия» сообщили о росте на 5–10% цен на арендное жилье в крупных городах России.