Москва стала лидером по скорости самоизоляции жителей среди российских городов-миллионников, следует из данных сервиса «Яндекс» (есть в распоряжении «Известий»).

Так, средний индекс самоизоляции в столице с 30 марта увеличился почти на 3 балла по сравнению с первой неделей марта. В остальных городах-миллионниках прирост составил 2,5 балла. В пятерку лидеров также вошли Нижний Новгород, Краснодар, Санкт-Петербург и Казань.

Данные «Яндекса» показывают, что во всех городах, численность жителей которых превышает 1 млн, стало гораздо свободнее. Самое резкое падение уровня пробок в Москве — 2 апреля, тогда он ни разу не поднялся до 1 балла. На втором месте Воронеж, где зафиксировано снижение на 2,5 балла, на третьем — Новосибирск с 2,4 балла.

Кроме того, люди стали реже строить маршруты общественного транспорта. В лидерах также Москва с сокращением в 3,6 раза по сравнению с позапрошлым понедельником, а в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге — почти втрое.

3 апреля оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил, что в категории людей старше 65 лет почти 90% с начала недели остаются дома, лишь 5% выходили на улицу вблизи своего места пребывания.

Накануне период нерабочих дней в России был продлен до конца апреля. Такое решение было принято, чтобы снизить скорость распространения коронавирусной инфекции. 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей вне зависимости от возраста.

По данным оперштаба на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев коронавируса в 78 регионах. За весь период 34 летальных исхода.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.