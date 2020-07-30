Евросоюз вместо ретрансляции обвинений Украины в адрес России должен обратить внимание на действия Киева по перекрытию водоснабжения Крыма, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

«Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы как раз наблюдаем со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма», — заявил Зайцев на брифинге.

Он отметил, что Москва обратила внимание на заявления пресс-секретаря европейской внешнеполитической службы в связи с состоявшейся 20 июля церемонией закладки двух универсальных десантных кораблей на верфи в Керчи на Крымском полуострове.

«Рассматриваем его в качестве очередной попытки вмешательства во внутренние дела другого государства. Озвученные европейской внешнеполитической службой тезисы вновь демонстрируют неспособность трезво оценить сложившиеся в регионе реалии, а также безразличие к законным интересам и чаяниям жителей Крыма», — заявил Зайцев.

«Хотели бы подчеркнуть, что наша линия на укрепление оборонного потенциала российского флота призвана способствовать обеспечению там стабильности и безопасности», — добавил он.

Ранее Европейский союз выступил с заявлением, что закладка десантных кораблей в Керчи свидетельствует о «милитаризации» Крыма и имеет негативное влияние на региональную безопасность в Черном море.