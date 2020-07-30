Фонд социального страхования Российской Федерации продолжает развивать удобную программу получения пособий. Проект «Прямые выплаты» уже действует в 77 регионах России. Москва, Московская область и оставшиеся шесть субъектов страны присоединятся к проекту в начале 2021 года.

Эффективный инструмент социальных выплат позволяет застрахованным гражданам получать деньги напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя, как это работало ранее. О том, как воспользоваться сервисом, чтобы быстро и надежно оформить необходимые социальные выплаты, читайте в материале «».

Официально работающие на территории России граждане имеют право на получение социальных пособий. Это пособие по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством РФ) на весь период лечения, пособие по беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Благодаря «прямым выплатам», получить эти пособия стало значительно проще.

География «Прямых выплат»

В 2011 году проект стартовал в Нижегородской области и Карачаево-Черкессии и стал стремительно набирать популярность.

С 1 июля 2020 года к проекту подключились Республики Башкортостан, Дагестан, Красноярский и Ставропольский края, Волгоградская, Ленинградская, Тюменская и Ярославская области.

Оставшиеся восемь субъектов страны, в том числе Москва и Московская область, присоединятся к выплатам с 2021 года.

С 1 января 2021 года прежняя «зачетная система» выплат будет отменена на территории всей страны, Россия полностью перейдет на «прямые выплаты».

«Прямые выплаты» — это удобно

Проект «Прямые выплаты» качественно отличается от устаревшей «зачетной системы» начисления пособий.

Прежде страховое обеспечение выплачивалось застрахованным лицам работодателем. Спустя время Фонд социального страхования компенсировал затраченные работодателем средства методом взаимозачета. Этот процесс занимал много времени. Иногда у компаний просто не находилось свободных денег на выплаты сотрудникам. Чтобы обеспечить работника нужными пособиями, работодатели зачастую изымали деньги из оборота компаний, что требовало времени и дополнительных затрат.

В результате сотрудник нередко ждал положенных выплат долгое время. Благодаря «прямым выплатам», которые Минтруд России предлагает установить по всей стране, средства выплачиваются застрахованным лицам напрямую из Фонда, практически без привлечения денег работодателя.

«Прямые выплаты» — это быстро и безопасно

Получение пособий больше не зависит от дат выплаты заработной платы или финансов работодателя. ФСС выплачивает все пособия в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки.

«Прямые выплаты» снимают с работодателя обязанность тратить собственные деньги (за исключением оплаты работнику первых трех дней в связи с временной нетрудоспособностью). Это повышает финансовую стабильность компании. Ощутимо снизились временные затраты предприятий на обработку и расчет социальных пособий.

Полностью исключены нарушения при назначении пособий: размер выплат строго соответствует законодательству РФ. Благодаря проекту, выплаты страхового обеспечения стали полностью прозрачными, что повысило социальную защищенность жителей Российской Федерации.

Пошаговая инструкция для получения «Прямых выплат»

1. Предоставьте в свою компанию документы, подтверждающие право на пособие. Например, больничный лист или свидетельство о рождении ребенка;

2. Напишите заявление с реквизитами счета, на который хотите получать деньги. Лучше всего подойдет карта «Мир»;

3. Отслеживайте информацию о количестве денег и сроках выплат в «Личном кабинете получателей услуг Фонда». Для входа используйте логин и пароль сайта Госуслуг;

4. При отсутствии интернета обращайтесь в ближайшее отделение Фонда.