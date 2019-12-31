Москва заняла четвертое место среди мировых мегаполисов по темпам строительства. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин во вторник, 31 декабря.

«По темпам строительства зданий Москва поднялась на четвертое место среди мировых мегаполисов, обогнав Нью-Йорк», — цитирует Хуснуллина «Интерфакс».

Заместитель мэра также рассказал, что в 2019 году в российской столице ввели в эксплуатацию 10,5 млн кв. м недвижимости.

Ранее 31 декабря Марат Хуснуллин заявил, что Москва вошла в тройку крупнейших городов мира по темпу строительства автомобильных дорог. По его словам, с 2011 года в городе построили 932 км автомагистралей. В результате этого Москва с последнего места рейтинга обеспеченности мегаполисов дорогами поднялась на третье, обойдя, в частности, Пекин и Нью-Йорк.

В августе нынешнего года мэрия Москвы назвала главными строительными проектами в активной фазе строительство радиальных направлений Московской железной дороги с Московским центральным кольцом (МЦК), реконструкцию Ярославского направления МЖД и строительство нового остановочного пункта «Остафьево»,а также Московские центральные диаметры (МЦД).